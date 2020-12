Von der Leyen, comprate altre 100mln dosi di vaccini Pfizer

"Abbiamo deciso di prendere altre 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino BioNTech/Pfizer, gia' in uso per vaccinare gli europei. Avremo quindi 300 milioni di dosi di questo vaccino, che e' stato valutato sicuro ed efficace. Altri vaccini seguiranno!": lo scrive su twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.



Il contratto di acquisto anticipato concluso tra la Commissione e BioNTech-Pfizer ha riservato 200 milioni di dosi ai cittadini europei e offriva un'opzione per l'acquisto fino a ulteriori 100 milioni di dosi. Secondo quanto spiega un portavoce Ue, la Commissione ieri ha inviato conferma a BioNTech-Pfizer che sta attivando tutti i 100 milioni di dosi facoltativi. Il punto di partenza per l'assegnazione delle dosi agli Stati membri e' la chiave di distribuzione basata sulla popolazione ("pro rata"). Tuttavia, precisa il portavoce, "sono possibili aggiustamenti tra gli Stati membri in base alle loro esigenze e richieste, poiche' alcuni Stati membri potrebbero essere interessati ad ottenere piu' dosi, mentre altri no". Gli Stati membri hanno discusso e concordato tutto questo in seno allo Steering Committee e "hanno mantenuto un approccio comune, che e' al centro della strategia dell'Ue sui vaccini", precisa il portavoce. Anche la distribuzione avviene quindi "nell'ambito degli accordi di acquisto anticipato".