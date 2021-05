Zona bianca: quali Regioni possono diventarlo e regole

Zona bianca, quali Regioni? Inizialmente saranno solo sei a sperimentare un alleggerimento delle restrizioni a partire da giugno

Da giugno torna la zona bianca in Italia. Fin ad oggi solo la Sardegna ha sperimentato, sebbene per poco tempo, i benefici assocciati alla riduzione delle limitazioni per contenere i contagi da Coronavirus. Prestissimo i cittadini di alcune Regioni potranno tornare a spostarsi con una maggiore libertà. Stando alle ultime indiscrezioni, a passare in zona bianca saranno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna da martedì 1 giugno mentre Abruzzo, Liguria e Veneto da lunedì 7 giugno.

Zona bianca regole: restano mascherina e distanziamento ma niente coprifuoco

Nelle Regioni che si trovano in zona bianca non ci sono limitazioni agli spostamenti. Ci si può quindi dimenticare della temuta autocertificazione e soprattutto del tanto osteggiato coprifuoco, il cui spostamento dalle 22 alle 23 è stato confermato nonostante si preveda che il Paese stia per superare la fase drammatica della pandemia. In zona bianca valgono solo le regole di comportamento, ovvero il distanziamento sociale e indossare la mascherina all'aperto. Tutte le attività sono aperte. Si può quindi andare al ristorante senza limiti di orario e anche all'interno, dal parrucchiere, in palestra e in piscina. Nessun limite nemmeno per le visite ad amici e parenti.