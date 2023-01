Cosmoprof Bologna '23: appuntamento dal 16 al 20 marzo

Dal 16 al 20 marzo 2023 a Bologna torna Cosmoprof Worldwide Bologna, l‘evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica. La manifestazione è tra gli appuntamenti più attesi per gli operatori da tutto il mondo, grazie all’eccellenza dell’offerta espositiva, all’ineguagliabile presenza di operatori da tutto il mondo e alla possibilità di scoprire in esclusiva i trend, le innovazioni e le tecnologie più all’avanguardia.

A Bologna si daranno appuntamento le aziende leader del settore, con un calendario appositamente strutturato per rafforzare le sinergie tra i comparti. L’eccellenza della filiera produttiva di Cosmopack e gli espositori di prodotto finito per il canale retail di Cosmo | Perfumery & Cosmetics potranno porre le basi per nuove progettualità e relazioni commerciali dal giovedì al sabato, per tre intensi giorni di business e di networking con i top player da tutto il mondo. L’appuntamento per gli operatori professionali è a Cosmo | Hair, Nail & Beauty Salon, dal venerdì al lunedì: le principali aziende per i comparti dell’estetica professionale, hair e nail presenteranno le loro novità a distributori, titolari di centri estetici e saloni, estetiste, acconciatori e onicotecniche alla ricerca di trattamenti originali per i propri clienti.

Dopo gli ottimi risultati dell’edizione appena conclusa, con 220.057 operatori provenienti da più di 140 paesi e più di 2.700 aziende espositrici da 70 paesi, BolognaFiere Cosmoprof si appresta ad offrire un’edizione in linea con le aspettative e le esigenze di un comparto in continua evoluzione, grazie alla collaborazione con Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche e con il supporto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

LA SOSTENIBILITA’ A COSMOPROF

Il tema della sostenibilità sarà un tema chiave della 54° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, con iniziative, aree speciali e contenuti ad hoc che caratterizzeranno tutte le aree della manifestazione.

Dal 16 al 18 marzo a Cosmopack, il salone che presenta l’intera filiera cosmetica, la sostenibilità degli ingredienti e dei processi produttivi sarà uno dei fili conduttori di Cosmopack Factory, che per l’edizione 2023 si concentrerà sulla tracciabilità del prodotto cosmetico. L’area presenterà tutte le fasi di produzione, dalla scelta e dalla lavorazione delle materie prime alla distribuzione al consumatore, analizzando le connessioni virtuose della filiera e evidenziando come ottimizzare in chiave sostenibile i processi industriali.

Nelle stesse giornate, le nuove proposte e le principali curiosità destinate al retail troveranno spazio nei padiglioni dedicati alle proposte di profumeria prestige e premium e alla cosmetica green di Cosmo Perfumery & Cosmetics. L’’offerta cosmetica è sempre più ricca e variegata, adatta all’evoluzione multicanale del comparto e alle nuove abitudini di acquisto e di consumo, e molto attenta ad una maggiore interazione tra produttore e consumatore su temi come l’impatto ecologico del prodotto e il corretto smaltimento.

L’evoluzione del settore beauty verso soluzioni refillable e riciclabili sarà anche oggetto di educational e tavole rotonde durante il programma CosmoTalks, il programma di approfondimenti che da giovedì a sabato intratterrà gli addetti ai lavori presso il Centro Servizi del quartiere di Bologna. CosmoTalks è un format consolidato del network internazionale Cosmoprof, particolarmente apprezzato da aziende ed operatori come momento di connessione e interazione sui temi più attuali per l’industria. Dal 16 al 18 marzo agenzie e società di analisi di mercato, imprenditori e relatori di prestigio internazionale condivideranno le loro esperienze e i loro studi più recenti, regalando al pubblico presente una chiave di lettura strategica dello stato dell’arte e nuovi stimoli per adattarsi alle prossime sfide.

ALCUNE AZIENDE GREEN A COSMOPROF

Il cuore della manifestazione è l’offerta espositiva. Continuano a crescere infatti le aziende che presentano prodotti rispettosi dell’ambiente.

ARRIVAL Natural & Organic presenterà la collezione NATURE IN HAIR, prodotti per un rituale biologico per la cura e il benessere del capello. Ogni prodotto ha una specifica azione mirata e performante: pulizia profonda, nutrimento, idratazione, volume, lucentezza e protezione. Valore principale dell’azienda è il rispetto della Natura e l’autentica purezza degli ingredienti. Il brand mira a contribuire al rispetto della natura, formulando prodotti per la cura dei capelli con le più alte concentrazioni di ingredienti naturali e biologici.

Merita particolare attenzione anche Beesline, il marchio Beegan per la cura della pelle e della persona che ha vinto il Cosmoprof Award 2022 nella categoria "Natural & Organic" per la sua formula innovativa senza acqua, zero sprechi e ricaricabile. Combinando sottoprodotti delle api con processi cruelty-free ed estratti di piante fresche, il brand offre formule innovative basati sulla scienza dell'apiterapia. Beesline si impegna inoltre a salvaguardare la popolazione delle api sostenendo l'apicoltura etica e la conservazione delle api selvatiche.

Beauté Mediterranea è un brand cosmeceutico, che si ispira al Mediterraneo e al suo particolare ecosistema con prodotti vegani, realizzati con ingredienti di origine naturale, sostenibili ed etici, pensati per migliorare la salute della pelle, dei capelli e quella del pianeta. A Cosmoprof presenterà Detox Cleansing Powder: un prodotto anidro (prodotto senza acqua). È una polvere che a contatto con l'acqua si trasforma in schiuma cremosa. A rendere Detox Cleansing Powder così speciale è la sua combinazione unica di ingredienti naturali come il carbone di bambù Moso certificato Ecocert, con proprietà disintossicanti, e la cenere vulcanica ricca di minerali, che provoca uno scambio ionico che migliora la permeabilità della pelle, pulisce le impurità e aiuta a regolare il benessere.

The Ayurveda Experience è un brand ayurvedico, presente in 4 continenti e 150 paesi, con oltre 700.000 clienti. Il brand diffonde l'eredità della scienza olistica Indiana, con oltre 5000 anni di storia, attraverso soluzioni per la cura della pelle, del corpo e dei capelli che vanno oltre il 'semplicemente naturale'. Grazie a ricerche approfondite, il team di scienziati del marchio ha ricreato le formulazioni basate sui metodi tradizionali descritti negli antichi testi ayurvedici. I prodotti sono realizzati cucinando erbe selvatiche testate nel tempo in una soluzione a base di olio. Ogni contenitore iYURA è inoltre confezionato seguendo le caratteristiche dell’arte popolare indiana, chiamata arte Madhubani.

Per scoprire le soluzioni di cosmetica green e sostenibili più innovative, non perdere gli approfondimenti di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023!

www.cosmoprof.com