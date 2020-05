Aceto balsamico di Modena Igp: il migliore è dell'Acetaia Giuseppe Cremonini

L’Igp “5 Grappoli invecchiato” dell’acetaia Giuseppe Cremonini di Spilamberto sale sul podio più alto di un’indagine effettuata su ben diciannove aceti balsamici di Modena. Lo rende noto l’organizzazione tedesca Stiftung Warentest, famosa per la propria indipendenza e imparzialità, attraverso le pagine della sua rivista “Test”. .

Una referenza, quella dell’acetaia Giuseppe Cremonini, 100% naturale, con una consistenza vellutata, un’alta densità (pari a 1,33 g/l), un 73% di mosto d’uva cotto e un invecchiamento in barrique di almeno 3 anni.

L’analisi comparata -di aceti balsamici di svariate fasce di prezzo- è stata effettuata da un panel di cinque esperti che hanno descritto l'aspetto visivo, quello olfattivo e il gusto, nonché la sensazione in bocca ed il retrogusto degli aceti. L’assaggio degli stesso è avvenuto con una diluizione di 1:10, di 1:5 e alle fine in purezza. L'aspetto degli aceti è stato registrato solo allo stato puro. Ogni assaggiatore ha degustato i prodotti in forma anonima più volte e nelle stesse condizioni.

Nell’articolo del magazine Test, che è corredato da una dettagliata tabella completa di tutte le valutazioni, viene precisato che in degustazione l’aceto 5 Grappoli invecchiato Giuseppe Cremonini ha raggiunto il valore di eccellenza (che nella votazione tedesca corrisponde a “1”). Viene inoltre descritto come particolarmente corposo, aromatico, con acidità e dolcezza ben equilibrate, un’alta percentuale di mosto d'uva con un lungo periodo di maturazione.

A proposito di Acetaia Giuseppe Cremonini

Azienda di nuova generazione, sorge all'interno di una tenuta agricola di 40mila metri quadrati, per la maggior parte coltivati a vigneto di Lambrusco Grasparossa Igt e Trebbiano Doc, uve tipiche del territorio utilizzate per il rinomato Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. Lo stabilimento, progettato e realizzato basandosi su tecnologie di processo all’avanguardia per sposare tradizione, qualità ed efficienza, si può definire un modello di riferimento per l’intero settore. Accanto al moderno stabilimento sorge l’acetaia tradizionale di famiglia.

Coraggio, passione e attesa: sono questi i valori sui quali Giuseppe Cremonini ha costruito l'acetaia che porta il suo nome. Questi valori sono oggi interpretati dai figli Angelo, Camillo ed Elisabetta e si possono ritrovare in tutti i prodotti. Acetaia Giuseppe Cremonini fa parte del Gruppo Olitalia, interamente di proprietà della famiglia Cremonini, azienda leader nel settore del confezionamento e della commercializzazione di oli alimentari e condimenti, distribuita in più di 120 Paesi nel Mondo.