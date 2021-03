Achille Lauro sulla cover di Vanity Fair: "Vi spiego perché faccio la donna"

«ASSUMO SEMBIANZE FEMMINILI PERCHÉ LA DONNA È L’ESTREMO SIMBOLO DI LIBERTÀ». ACHILLE LAURO SULLA NUOVA COVER DI VANITY FAIR COME UN’ICONA RELIGIOSA. «BASTA STEREOTIPI: DEVI VIVERE FUORI DAGLI SCHEMI SE VUOI DAVVERO CAMBIARE LE COSE»

«Cari lettori, care lettrici, per questa copertina, so che mi accuseranno di blasfemia, ma i santi e le Madonne sono immagini che fanno parte della mia storia, della mia gallery esistenziale. Anche grazie a loro, ho imparato a generare me stesso, senza aiuti, trattando la creatività come uno Spirito Santo».

Comincia così la lettera che Achille Lauro scrive in esclusiva per Vanity Fair, che gli dedica la copertina del numero in edicola dal 3 marzo, in cui appare nelle sembianze di un’icona religiosa. Un’immagine provocatoria unita a una confessione in cui l’artista, ospite fisso delle serate del Festival di Sanremo 2021, va alle radici della sua poetica e della sua estetica, da sempre dirompenti: «Io faccio tutto questo per non venir banalizzato dentro uno stereotipo». La lotta contro le etichette nasce da una diversità che Lauro De Marinis ha percepito fin da bambino, così come la mancanza d’amore, fondamentale «perché ti costringe a conquistare qualcosa di più. Io ringrazio le persone che non mi hanno amato perché mi hanno fatto sentire solo. E sentirmi solo è stato fondamentale».

Achille Lauro prosegue con una sorta di manifesto della sua arte: «La follia è avere il coraggio di scegliere un percorso fuori dall’ordinario. Quando mi chiedono cosa faccio per cambiare il mondo, rispondo che io rischio con la mia arte per portare messaggi e dare significato. Non vado in televisione o sul palco col freno tirato. Può andare tutto bene oppure la mia carriera finire lì. Io penso che nella vita bisogna essere spericolati se si vogliono davvero cambiare le cose. C’è una frase di Oliviero Toscani che mi piace moltissimo: quando fai una cosa importante, devi avere paura. Perché se non hai paura allora stai sbagliando».