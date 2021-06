Moda maschile, dalle sneakers in pelle al mocassino. I nuovi trend

Quasi il 90% fa ricerche sul web prima di acquistare in un negozio fisico; secondo le percentuali, poi, rispetto agli anni scorsi, il valore degli acquirenti digitali italiani è piu’ alto di 5 punti percentuali. Se l’elettronica è al primo posto, la moda segue a ruota. Sono questi i settori trainanti dell’e commerce italiano, sia per le donne, sia per gli uomini, sempre più protagonisti del fashion world e attentissimi ai dettagli e agli accessori.

Entrando nel dettaglio, tra i dieci prodotti più cercati on line, in Italia nel 2020 sono state le sneakers-53.0-con una maggiore crescita di interesse online del 96.3% durante la pandemia.

Relativamente al “come” si acquista, infine, l’86,7% ha fatto una o piu’ ricerche online dei prodotti prima di acquistarli al dettaglio, confrontando anche i prezzi per scarpe e sneakers -41,3%. “Non si tornerà al vecchio lifestyle”-sottolinea Gerardo Scarpone, esperto in digital marketing e e commerce, titolare di scarponegroup.it e creatore del brand GerryScarpone, on line da febbraio-“abbiamo iniziato le vendite su Instagram, poi, sul sito on line. Subito abbiamo venduto quasi 400 paia di scarpe. Tutti e a qualsiasi età acquistano sulla Rete. Per le scarpe, poi, c’è il reso gratuito in caso di sbaglio di misura o tipo. Anche io, per il mio brand, ho adottato questa politica, anche perché in questo modo si fidelizza il cliente. Gli acquisti sono stati al 50% da acquirenti italiani e 50% da compratori francesi”.

Il suo brand è già un trend; sneakers di velluto e pelle, mocassino fashion “Love and Peace”, oppure con riproduzioni della targhe; e tutto è nato per gioco.

Sì, perché Gerry era stufo delle solite scarpe da uomo, non trovava piu’ modelli adatti al suo mood, quindi ha creato una sua linea, comoda, ma elegante, che permette di essere sempre alla moda, ideale per i manager, come lui, specializzati nell’acquisto di aziende in difficoltà che, poi, vengono fatte rifiorire.

Non mancherà anche un negozio fisico, da settembre, grazie agli accordi in città come Nizza, Montecarlo e Cannes, dove Scarpone è già molto conosciuto.

“Anche noi uomini possiamo finalmente scegliere le scarpe secondo il nostro stato d’animo, con fantasia e creatività e una sneaker puo’ cambiare stile e sdrammatizzare anche un look total black. Durante la pandemia ci siamo abituati a scegliere scarpe comode, ma non bisogna mai trascurare la comodità”.

Tra i modelli piu’ venduti la Stoodslords, la Regius, la California.

A Fine anno non mancherà una linea per la donna, piu’ leggera e morbida, anche se le sneakers attualmente disponibili restano modelli unisex.

Tra i vip che hanno già scelto le scarpe di Scarpone, ci sono Stefano Tacconi e Luigi Favoloso, che hanno indossato le scarpe del brand in occasione di alcune puntate di Domenica Live, su Canale 5.