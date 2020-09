Al via il Naba Design Award, valorizzerà i giovani creativi dell'Accademia

Si svolgerà nell’ambito di “Milano Design City” la seconda edizione di NABA Design Award. Per l'occasione l’accademia presenterà i migliori progetti di design realizzati dagli studenti del triennio in Design e dei bienni specialistici in Product Design e Interior Design durante lo scorso anno accademico. Si comincia il 6 ottobre con l’Award ceremony che si terrà nel campus dell’Accademia milanese. Seguirà l’inaugurazione della mostra che presenterà i progetti vincitori dell’award selezionati da una giuria di professionisti.

Undici le categorie che saranno premiate durante l’Award ceremony: progetto Interior Triennio; progetto Product Triennio; progetto Interior Biennio; progetto Product Biennio; Foto; Disegno; progetto Tecnica, materiali e innovazione; tesi Interior Triennio; tesi Product Triennio; tesi Interior Biennio; tesi Product Biennio. A questi si aggiunge il miglior progetto dell’anno scelto tra i più meritevoli.

Inoltre, i progetti finalisti di questa edizione del NABA Design Award sono quest’anno per la prima volta raccolti in un catalogo curato da Claudio Larcher diviso per categorie dei progetti. “Per la prima volta quest’anno abbiamo voluto testimoniare i risultati con una pubblicazione che possa così essere divulgata oltre le mura dell’Accademia. Nello stesso tempo è un’occasione volta ad offrire una finestra a chi guarda dall’esterno per capire i contenuti del lavoro di NABA, la sua direzione nel panorama del design contemporaneo e per poterne, speriamo, apprezzare l’impegno e la qualità”, afferma Larcher.

I progetti vincitori di ciascuna categoria, selezionati da una giuria composta da professionisti e giornalisti del mondo del design, riceveranno un trofeo progettato da Claudio Larcher con riferimento alla ricorrenza del centenario del Bauhaus, mentre lo studente o il gruppo vincitore del “Miglior progetto dell’anno” sarà premiato con una workstation ConceptD, la nuovissima gamma di prodotti dedicati ai creator recentemente lanciata da Acer, azienda leader mondiale nel settore Ivt, con cui l’Accademia ha già avviato alcune collaborazioni.

“Anche questa seconda edizione di NABA Design Award è stata accolta con entusiasmo dai nostri studenti che hanno così potuto vivere un’esperienza formativa stimolante dove poter esprimere al meglio il proprio talento e la propria visione creativa”, affermaGuido Tattoni, direttore di NABA.