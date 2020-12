Ambra Angiolini tra l’uscita del libro e la serie tv. E su Allegri svela...

Ambra Angioli, la vita professionale va a gonfie vele

La vita professionale di Ambra Angioli sembra aver preso un bel passo, tra l’uscita del suo primo libro “Infame” e il successo della fiction “Il Silenzio dell’acqua”. Poche settimane fa è uscito la sua prima fatica letteraria, la quale si è già posizionata in vetta alle classifiche e risulta essere uno dei libri più venduti. Un racconto autobiografico attraverso il quale la 40enne si mette a nudo, parlando senza timori e remore del suo problema alimentare, la bulimia, che oggi per fortuna rappresenta solo un lontano e triste ricordo.

Ambra Angiolini, la storia d'amore con Allegri

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è ormai consolidata da anni, i due sembrano aver trovato una quadra giusta per le loro vite insieme. L’attrice romana recentemente si è espressa con alcune parole nei confronti del suo partner e ha rivelato:”Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare solo a quello, a scrivere la mia storia”. Un gesto bellissimo e che dimostra un grande amore nei confronti della compagna. Ambra Angiolini non poteva chiedere migliore persona al proprio fianco, per scrivere un libro così delicato e introspettivo, un vero e proprio viaggio intimi dentro sè stessa.