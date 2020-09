Andrea Pirlo è l'allenatore più sexy della serie A

Juventus ancora in testa: il più sexy tra gli allenatori è Pirlo

Dopo un anno difficile anche per il calcio, ci si prepara a ricominciare e JOYclub, la community che promuove un approccio alla sessualità libera e consapevole, dice la sua con un pizzico di ironia grazie ad un sondaggio tutto calcio e passione.

Gli oltre 1000 intervistati, tra JOYclub members e non, hanno messo sul piatto le loro preferenze sul calcio, svelando qualche dettaglio hot di cosa succede sotto le lenzuola tra una partita e l’altra.

Il più sexy tra gli allenatori è Andrea Pirlo. Con oltre il 23% è il coach della Juventus Andrea Pirlo ad aggiudicarsi la coppa di “Allenatore più sexy della Seria A”. Sul podio con lui Eusebio Di Francesco del Cagliari votato dal 15% e Filippo Inzaghi a capo del Benevento che ha raccolto il 14% delle preferenze. Buona performance anche per Gennaro Gattuso che rimane però fuori dal podio (10.17% dei voti per il verace allenatore del Napoli), seguito da Paulo Fonseca (Roma - 7.20%), Antonio Conte (Inter- 6.36%) e Roberto De Zerbi (Sassuolo - 5.93%).

Tifosi, sotto le lenzuola

JOYclub ha indagato anche nelle abitudini sessuali dei tifosi di calcio con qualche domanda piccante e ha scoperto che il 58% degli intervistati fa sesso regolarmente, poco più del 13% lo fa quotidianamente e un importante 26.14% dichiara purtroppo di farlo raramente, il 2.49% si astiene completamente da questa attività.

E la qualità del sesso? Il 47.06% dichiara di vivere una vita sessuale piccante e selvaggia, il 31.09% affettuosa e tenera, razionale e che punta agli obiettivi poco più del 17%.

Resta il fatto che il calcio è eccitante vederlo in tv, ma se dal divano ci si sposta in camera da letto? Chi usa lenzuola della squadra del cuore rischia di spegnere ogni desiderio nel partner, come ha dichiarato il 40.76% degli intervistati, il 26.89% potrebbe chiudere un occhio se si tratta di una partita speciale, per il 32.35% resta un’accoppiata imbattibile, squadra del cuore e la persona giusta nel letto!

E parlando di fedeltà? Quella calcistica non si discute ma in ambito privato, saranno forse le trasferte che mettono sul piatto più occasioni, pare che un buon 19.75% dei tifosi preferisce relazioni aperte e il 33.19% ha bisogno di una distrazione ogni tanto. Il 47.06% però dichiara di essere assolutamente monogamo quando ha una relazione.