Andrea Pirlo è il nuovo testimonial di Motorola Italia

Motorola annuncia la partnership con Andrea Pirlo. L'attuale allenatore della Juventus promuoverà i valori del brand Motorola a 360° diventando il nuovo testimonial. La partnership si inserisce nel piano di strategie digital di lungo periodo con l’obiettivo di elevare ulteriormente la visibilità del marchio Motorola.

“Motorola continua a distinguersi per la sua capacità di innovare e sapersi differenziare", afferma l'Executive Director di Motorola, Carlo Barlocco. "Motorola razr 5G incarna perfettamente i valori e la filosofia aziendale: l’innovazione dallo stile unico, l’iconicità del design elegante e rivoluzionario. Andrea Pirlo, si sposa perfettamente con il racconto di questa filosofia, è uno degli atleti più iconici del panorama italiano che si è sempre contraddistinto per la voglia di migliorarsi ogni giorno e per essere proiettato verso nuove sfide. Siamo orgogliosi che Andrea Pirlo abbia scelto di accompagnarci con il suo stile inconfondibile in questo nuovo progetto”.

“Questa partnership rafforza ulteriormente il legame di Motorola con il mondo dello sport con cui condividiamo molti valori. Con lo stesso impegno di un atleta, lavoriamo ogni giorno per superare i limiti attraverso l’innovazione e rendere la tecnologia accessibile a tutti, nel modo più semplice” ha dichiarato Giorgia Bulgarella, Marketing Manager di Motorola.