Angelina Jolie debutta su Instagram, posta la lettera di una ragazza afghana

Angelina Jolie approda su Instagram, e lo fa con un primo post dedicato alla situazione in atto in Afghanistan. Nella descrizione del profilo, la star si definisce "mamma, filmmaker, inviato speciale dell'Unhcr". Il primo post è composto dagli scatti di una lettera "che mi è stata inviata da un'adolescente in Afghanistan - scrive Jolie -. In questo momento, il popolo afgano sta perdendo la capacità di comunicare sui social media e di esprimersi liberamente. Quindi sono venuta su Instagram per condividere le loro storie e le voci di coloro che in tutto il mondo stanno combattendo per i loro diritti umani fondamentali".



Nella lettera, la ragazza scrive che si trovava "al confine con l'Afghanistan due settimane prima dell'11 settembre, dove ho incontrato i rifugiati afghani che erano fuggiti dai talebani. Questo è successo vent'anni fa. È disgustoso vedere gli afghani sfollati ancora una volta a causa della paura e dell'incertezza che hanno attanagliato il loro paese. Spendere così tanto tempo e denaro, sangue versato e vite perse solo per arrivare a questo, è un fallimento quasi impossibile da capire. Anche guardare per decenni come i rifugiati afghani - alcune delle persone più capaci al mondo - vengono trattati come un peso è disgustoso. Sapendo, se avessero gli strumenti e il rispetto, quanto farebbero per se stessi. E incontrare tante donne e ragazze che non solo volevano un'istruzione, ma lottavano per essa. Come altri che si impegnano, non mi allontanerò. Continuerò a cercare modi per aiutare. E spero che ti unirai a me", scrive la ragazza a Angelina Jolie.