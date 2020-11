Aniye inaugura la linea Girly Rock per le giovanissime

Ogni singolo capo esprime il carattere grintoso di piccole ladies dall’animo rock mentre i dettagli riflettono l’universo Aniye by interpretato in modelli per bambine fantasiose e indipendenti ma che giocano ad imitare le loro mamme.

Questo è il nuovo mondo Aniye by Girl, una collezione creata per le giovanissime dai 6 ai 13 anni che nasce con la stagione invernale 20/21 proposta in limited edition on line, e che si prepara a cambiare il volto del pret à porter in chiave junior.

I key pieces? Maglie con stampe strong e all over, inserti, tessuti maculati e faux leather, catturano l’attenzione di piccole e grandi donne. E colore, tanto colore, inframmezzato dall’iconico nero per pantaloni aderenti e gonne divertenti. Via libera a texture, tagli e tonalità in un mix perfetto in cui l’imprinting diventa kids e crea un lifestyle unico. Modelli culto adattati all’universo delle più piccole in cui la praticità e il comfort non prescindono dal mood irriverente e riconoscibile del brand. Il risultato è una collezione rivoluzionaria in cui l’estetica rock di Aniye by è declinata secondo le esigenze del kidswear.

Un piccolo sogno nel cassetto, un’avventura preannunciata dalle tante richieste ricevute da un brand che ha fatto del suo estro stilistico vivace e fuori dagli schemi un credo e che è attesissima dalle mamme che vogliono vestire le loro figlie con una versione young delle creazioni che lo hanno reso celebre. Un debutto importante che sottolinea ancora una volta la vitalità di un marchio e della sua mente creativa, Alessandra Marchi, per la quale la moda è sempre più un contenitore di creatività stimolante e sempre in movimento, da assecondare senza compromessi. Il lancio della linea Aniye By Girl avvenuto inizialmente, esclusivamente in limited edition sul canale online del brand, raggiungerà con la primavera estate 2021, selezionati negozi in tutta Italia.