Antonella Mosetti, Instagram e OnlyFans: “Ci mangio, nulla di pornografico”

“Sono finalmente una donna risolta. Non sono nostalgica e sono arrivata alla consapevolezza che non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene”, si racconta così Antonella Mosetti a Chi, in un’intervista al settimanale di Alfonso signorini.

Da Non è la Rai al Grande Fratello vip, a cui ha partecipato qualche anno fa con la figlia Asia, la sua carriera in tv è stata segnati da alti e bassi ma ora, dice la showgirl, ha finalmente trovato la tranquillità grazie ai social.





Antonella, infatti, lavora su Instagram, Tik Tok e anche OnlyFans, la piattaforma a pagamento nota per ospitare contenuti più espliciti: “Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta”.





"Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di pornografico. Il seno si vede ovunque. Piedi e lato B, anche. Cosa cambia? È un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci nome e faccia?”, ha fatto presente nell’intervista.





E il futuro? “Non mi spaventa. Se non dovessero più chiamarmi in tv, potrei fare tranquillamente altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino. Ho mille contatti”.