Banksy in soccorso di Wilde, disegno all'asta per salvare prigione di Reading

Banksy vuole salvare il carcere dove fu recluso Wilde, in disuso dal 2013 ora in vendita: all'asta il disegno che realizzò sul muro di cinta dedicato allo scrittore

Lo street artist Banksy è sceso in campo per salvare la prigione di Reading, nel sud Inghilterra, dove fu rinchiuso il noto scrittore Oscar Wilde dal 1897 per il "reato di omosessualità". Si tratta del carcere dove lo scrittore compose il De Profundis, una lunga epistola indirizzata al giovane Lord Alfred Douglas, con il quale Wilde aveva una travagliata relazione. La prigione, in disuso dal 2013, è stata ora messa in vendita dal governo e potrebbe essere acquistata da un gruppo edilizio per farne appartamenti di lusso. Ma lo street artist vuole salvarla e ha quindi deciso di mettere all'asta la matrice del murale che realizzò su un muro di cinta del penitenziario.

Proprio in omaggio a Oscar Wilde, l'artista senza volto più famoso del mondo aveva dipinto un prigioniero che fugge tramite una corda fatta di lenzuola legate a una macchina da scrivere. Il Sunday Times ha stimato che la matrice del murale di Banksy ha un valore tra 10 e 15 milioni di sterline (12-18 milioni€). La cifra potrebbe essere in grado di superare l'offerta degli investitori immobiliari e l'ex carcere potrebbe essere così acquistato dallo street artist. La sua intenzione è donarlo alle autorità cittadine per farne un centro culturale per le arti figurative e letterarie.