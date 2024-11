Belen Rodriguez svela il suo nuovo attico da sogno: marmo verde, divano "alla Fedez" e cucina su misura (FOTO)

Belen Rodriguez presenta il suo nuovo attico milanese. In salotto lo stesso divano di Fedez. Trionfano il marmo e dettagli di design

Belen Rodriguez ha finalmente terminato la ristrutturazione della sua nuova casa di Milano con vista mozzafiato sullo skyline del capoluogo lombardo. La showgirl ha scelto un design moderno dai colori freddi ma con numerosi dettagli lussuosi. L'arredamento è quindi certamente ricercato ma non manca l'attenzione al comfort.

In salotto trova spazio un divano prodotto da Edra. Il modello da 15.400 euro è lo stesso scelto da Fedez per il suo nuovo appartamento da single. L'arredo si integra perfettamente con il parquet a spina di pesce. La cucina unisce eleganza e modernità con un piano di lavoro e schienale in marmo bianco. Spicca poi la lampada di design firmata da Ferruccio Laviani per Kartell dal valore di oltre mille euro.

Le pareti del bagno sono rivestite di marmo grigio. Belen ha anche condiviso su Instagram una foto della sua splendida vasca in cui fa il bagna la figlia Luna Marì. Il punto focale della sua camera personale è la tastiera del letto composta da scaglie sovrapposte che formano un motivo a squame in vari toni di verde.