Belen compie 40 anni: "Sono più consapevole di me stessa e mi piace provocare. Con De Martino invece..."

Belen: "Mi piace provocare. Con De Martino rapporti civili. Un nuovo amore? No comment"

Belen Rodriguez si prepara ad entrare negli "anta" e per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di tutto, dalla chirurgia estetica ai rapporti con l'ex Stefano De Martino. La prossima quarantenne (compirà gli anni il 20 settembre) afferma di essere arrivata in Italia nel 2008 con una "valigetta e 180 euro in tasca" e di non teme la vecchiaia: "ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni con la consapevolezza dell’età matura".

Belen ammette che la genetica l'ha aiutata ma allo stesso tempo non intende demonizzare la chirurgia estetica: "Nessuno deve permettersi di giudicare". La showgirl argentina rifiuta l'etichetta di influencer, "per carità, io sono degli anni Ottanta", ma questo non significa che non voglia stupire. "Mi piace essere provocante, a volte anche in modo inconsapevole", confessa. "Ho sempre avuto ben presente che magari il giorno dopo non ho quello che avevo il giorno prima", rivela poi parlando del suo proseguo di carriera.

Belen infine ha parlato del rapporto con l'ex marito Stefano De Martino, che si diceva non fosse esattamente idilliaco: "Andiamo d’accordo. Abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili". La showgirl invece risponde "no comment" quando si parla di una nuova fiamma. Di recente era stata infatti accostata ad Angelo Galvano.