Amadeus, Belen e poi... Così il Nove lancia la sfida a Rai e Mediaset. Palinsesti Warner Bros Discovery, tutti i programmi

Il debutto di Amadeus e il ritorno di Fabio Fazio, ma non solo. La nuova stagione televisiva di Warner Bros. Discovery è ricca di novità e si prepara a partire dopo aver chiuso il miglior anno di sempre ed essersi confermata terzo editore televisivo nazionale con il 9,4% di share sul pubblico totale nelle 24 ore, che supera il 12% sul target commerciale 24-54 anni. "La stagione è un sapiente mix di tanti elementi che si intersecano", assicura Alessandro Araimo, amministratore delegato Italia e Iberia di Warner Bros. Discovery. A partire dal Nove, la rete generalista del gruppo, che continua il lavoro sulla costruzione della propria identità. La principale novità riguarda l’ingresso di Amadeus, che il 22 settembre aprirà la stagione con una serata evento nell’access prime time, dalle 20.30 con il game show ‘Chissà chi è’, cui seguirà, alle 21.30 in prima serata, lo show musicale ‘Suzuki Music Party’. Lo showman, tra i volti più amati della tv, ad ottobre condurrà anche ‘La Corrida’, lo storico programma ideato da Corrado.





"Da pochi giorni lavoro sul Nove ma mi sembra di essere qui da un anno perché c’è un bellissimo rapporto umano - spiega lo showman e conduttore durante la presentazione della nuova stagione - sono un irrequieto della tv e ogni 4-5 anni ho voglia di sperimentare e fare cose nuove. Non è stata una scelta facile, ho impiegato due mesi per dire di sì ma sono attratto dalle sfide. Proveremo a dare il massimo per poter crescere".

Miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery, dal 6 ottobre in diretta torna ‘Che tempo che fa’ (prodotto da OFFicina) il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Dopo una stagione record con una media di 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share e con quasi 2 milioni di follower sui profili social in un solo anno, conquistando il podio dei programmi più social della tv italiana e confermandosi il più social della domenica sera con 55 milioni interazioni, ‘Che tempo che fa’ torna con le grandi interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Dal 27 settembre torna anche l'artista più camaleontico della tv, Maurizio Crozza: ‘Fratelli di Crozza’ (Itv Movie), il one man show costantemente sul podio dei programmi più visti della serata, con la pungente e inconfondibile satira dell'artista genovese, per raccontare i fatti di stretta attualità politica e sociale. Ai tanti personaggi cult delle passate stagioni si aggiungono nuove esilarati maschere pronte a diventare virali dentro e fuori la rete.

Confermata inoltre la diretta del sabato sera con la nuova stagione del talk di approfondimento ‘Accordi&Disaccordi’ (Loft Produzioni), che torna dal 28 settembre con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio, per commentare quanto succede nello scenario politico italiano e raccontare l'attualità del nostro Paese insieme ai protagonisti della scena pubblica, senza tralasciare i complessi scenari internazionali in continua evoluzione.





Restando sulla politica internazionale, nell'anno delle elezioni presidenziali americane, arriva il documentario ‘Donald Trump: Il grande inganno’ (Amos Pictures) che racconta la strategia messa in atto da Donald Trump nel tentativo di sovvertire la Costituzione degli Stati Uniti, a partire dal rifiuto della sua sconfitta alle urne nel 2020 fino all'assalto di Capitol Hill il 6 gennaio 2021.

Domenica 29 e lunedì 30 settembre arriva in prima tv ‘Renato Zero: Autoritratto’ (Tattica), una doppia serata evento per rivivere l'emozione dei due grandi concerti di giugno tenutisi per la prima volta in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nelle due serate, che celebrano la ultracinquantennale carriera dell'artista, Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, è affiancato sul palco da una band composta da 7 musicisti, un coro a 8 voci e un'orchestra di 40 elementi.

Da un mito indiscusso della musica italiana, al più grande gruppo pop degli anni '70: lo speciale ‘Abba - 40 anni di successi’ (Bbc Studios) ripercorre la mitica storia e l'eredità musicale degli Abba, tra momenti chiave, interviste e filmati d'archivio. Per restare nel mondo della musica, dal 30 settembre torna per la prima volta nella fascia preserale ‘Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo’ (Banijay Italia): Gabriele Corsi, grande giocatore della squadra targata 'Nove', con la sua poliedricità si conferma alla guida del game show fenomeno che ha fatto riscoprire agli italiani la passione per il karaoke.





La cifra originaria del network, quella del factual entertainment, verrà mantenuta magistralmente viva da Francesco Panella: in prima serata dal 2 ottobre con ‘Best Weekend’ (Banijay Italia) sarà alla guida del nuovo format che farà scoprire l'Italia grazie a un viaggio da Nord a Sud. Sempre in autunno, riparte il viaggio di ‘Little Big Italy’ (Banijay Italia) alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all'estero in grado di offrire gli autentici sapori di casa nostra. Dal 24 ottobre arriva la nuova stagione de ‘Il contadino cerca moglie’ (Fremantle).

Tante novità nell'area comedy del canale. Nel 2025 Belén Rodríguez sarà insieme a I PanPers alla conduzione di ‘Only Fun - Comico Show’ (Colorado Film). Sul palco del Teatro Galleria di Legnano si avvicenderanno monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti che danno vita a dieci puntate all'insegna dell'allegria. Nel 2025 tornerà la battaglia di improvvisazione ‘Comedy Match’ (Banijay Italia), altro grande successo del Nove con Katia Follesa.

Il filone della comicità al femminile continua con Teresa Mannino e il suo spettacolo teatrale ‘Il giaguaro mi guarda storto’ (Stregonia). Un'altra grande artista, Virginia Raffaele, farà il suo ritorno sul canale con lo spettacolo ‘Samusà’ (ITC2000, primavera 2025).





Dopo il successo delle sue performance a ‘Only Fun - Comico Show’, Valentina Persia sarà la protagonista del nuovo programma ‘Valentina Persia, Sinceramente - One Milf Show’, serata strutturata attorno a 3 monologhi su argomenti 'scottanti', in compagnia di ospiti. L'appuntamento con la comicità sul canale si completa con il ciclo Nove Comedy Club, diverse serate speciali dedicate agli spettacoli monografici di comici italiani, tra cui Marta e Gianluca, Giuseppe Giacobazzi e Francesco Cicchella. A loro si aggiunge Luca Bizzarri con ‘Non hanno un amico’ (Itv Movie, nel 2025), tratto dal suo omonimo podcast.