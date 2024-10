Belen e Fabrizio Corona, l'incontro misterioso si conclude con un tenero abbraccio

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono stati paparazzati durante un incontro in un hotel di lusso che si è concluso con un caldo abbraccio

Nonostante siano passati ormai 12 anni dalla fine della loro relazione, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono rimasti in buoni rapporti. Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi" in cui vedono i due abbracciarsi dopo essere rivisti, pare casualmente, in un lussuoso boutique hotel in Porta Venezia, a Milano.

Non si può parlare di ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Belen ma sicuramente l'affetto c'è. La showgirl era accompagnata da un amica mentre l'ex re dei paparazzi era insieme alla compagna Sara Barbieri, da cui aspetta un secondo figlio dopo Carlos Maria avuto con Nina Moric. "L'arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro" aveva detto Corona. E' stata quindi l'occasione per Belen di incontrare ufficialmente la Barbieri.

Per quanto riguarda la showgirl argentina, invece, non è chiaro se sia tornata single o meno. La storia con Angelo Edoardo Galvano sembra ormai essersi conclusa, nonostante siano stati paparazzati nel periodo in cui cercavano di ricucire i rapporti. Recentemente si parlato di un avvicinamento a Nicola Donadon, con cui è stata vista abbracciarsi amorevolmente, ma è ancora presto per dire se si tratti di una liason o meno.