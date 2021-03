Boldrini, ironia social: "La cameriera è lenta? Frustatela"

Impazza l'ironia social dopo l'articolo di Selvaggia Lucarelli che accusa Laura Boldrini di maltrattare e sottopagare le sue lavoratrici donne. In questo meme l'autore ha voluto scherzare creando un fotomontaggio in cui Laura Boldrini è al ristorante e per lamentarsi del servizio troppo lento propone... di frustare la cameriera.