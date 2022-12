Caso Totti-Blasi: tutta la saga. Dalla separazione alla "Guerra dei Rolex"

È un caldo pomeriggio di luglio, precisamente l’11, quando a cavallo tra l’ora del te e quella dell’aperitivo il sito di Dagospia lancia la bomba: "Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale". Beh, il comunicato congiunto non c'è stato e circa la separazione consesuale, la previsione del sito di Roberto D'agostino l'ha centrata a metà, nonostante in un tempo non sospetto aveva lanciato la notizia (riferendosi a Totti e Ilay), che una delle coppie più longeve del calcio si sarebbe separata.

Caso Totti-Blasi: dai comunicati disgiunti alle prime frecciatine

L'11 luglio scorso Ilary Blasi ha affida all'Ansa le parole: "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia".

A pochi minuti dal lancio è subito seguito il comunicato, sempe affidato all'Ansa, di Francesco Totti: "Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confidonel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli".

Il tam tam via social, web e i rotocalchi rosa da allora non si smorza e questa è la separazione che sta tenendo incollati fan e follower che alla notizia non solo sono rimasti spiazzati, ma hanno creato la fronda di chi si schiera con Ilary e chi con Noemi Bocchi.