Chanel a sostegno dell'energia pulita, investe 35 mln di dollari in California

Chanel impegna 35 milioni di dollari in un progetto clean energy a beneficio delle famiglie meno abbienti della California. La maison, riporta MF Fashion, sembra aver annunciato una nuova partnership con Sunrun, azienda americana nella produzione di energia solare, per portare questo tipo di energia sostenibile a 30 mila residenti a basso reddito nella regione. L'etichetta del lusso investirà anche nel training professionale per sostenere l'installazione dei pannelli, attraverso un programma di 20 mila ore. Secondo la maison francese il progetto dovrebbe aiutare i beneficiari a risparmiare in media tra i 40 e i 50 dollari al mese di costi energetici.

La notizia segue una scia massiccia di carenza di energia elettrica e di blackout in California, l'ondata di caldo record e la serie di devastanti incendi che hanno bruciato più di 2 milioni di acri nello stato.

Chanel si impegna non solo nel provvedere a ridurre le emissioni ambientali, ma anche ad aiutare le comunità svantaggiate ad accedere all'energia solare pulita e affidabile. L'iniziativa, come riporta MF Fashion, fa parte del nuovo piano climatico della maison, Mission 1.5°C, che mira a ridurre gli scarti di carbonio del brand lungo tutta la sua catena del valore e ad accelerare la transizione verso un mondo più sostenibile.