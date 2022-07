Chi è Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi. E su Totti: "Stai attento..."

Chi è Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi, la presunta nuova compagna di Francesco Totti

In questi giorni tra social e media rimbalza la domanda chi è Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi, (lei dovrebbe essere la presunta nuova compagna del campione della Roma, Francesco Totti). Mario Caucci è un imprenditore che gestice alcune società (inclusa quella di famiglia), oltre ad essere il Team manager del Tivoli calcio. Vive a Roma e ha studiato presso la LUISS Business School dopo aver frequentato le superiori presso l’Istituto San Giuseppe del Caburlotto.

All'inizio di quest'anno, 2022, Mario Caucci è balzato agli onori delle cronache per le sue nozze naufragate con Noemi Bocchi, durate dal 2012 al 2021. La donna è la madre dei suoi due figli. Non sono chiari i motivi per cui la coppia si è separata e i loro nomi non erano noti alle cronache rosa fino a quando quello di Noemi Bocchi non è stato accostato a Francesco Totti. I due sarebbero stati avvistati poco distanti sugli spalti dello stadio Olimpico durante una partita di calcio e, secondo indiscrezioni (riportate da Dagospia), avrebbero avuto una liaison top secret, subito smentita dall'ex capitano della Roma.

Il gossip è stato commentato dallo stesso Mario Caucci, che a tal proposito ha confessato a Il Messaggero: "Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze". Poi, Caucci aggiunge: "Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione".



Inoltre, Mario Caucci ha rivelato di aver sofferto per la separazione e che c’è in ballo una causa legale, nella quale si sta difendendo. Riguardo al comportamento dell'ex moglie ha aggiunto: "Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce". Non solo, indirettamente ha messo in guardia Francesco Torri con le parole: "Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona".