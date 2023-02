Chi vince Sanremo 2023? Per i bookie sarà Gianluca Grignani. Tutto sulla quota

Chi è il vincitore dell'edizione di Sanremo 2023? Per il popolo degli scommettitori è Gianluca Grignani. Tutto sulla quota a sorpresa

Sanremo 2023 è ai blocchi di partenza. Stasera (7 febbraio) Amadeus e la sua prima co-conduttrice Chiara Ferragni, sono pronti a inaugare il festival della canzone italiana. Come ogni anno, sul palco del Teatro Ariston si stanno per esibire 28 cantanti e, su ciascuno di loro i bookmaker hanno già scommesso.

Ecco perché Gianluca Grignani potrebbe vincere, secondo i bookie, l'edizione di Sanremo 2023

Secondo gli allibratori il vincitore del Festival di Sanremo, con Snai che offre gli uomini a 1,55, davanti sia alle donne a 3 volte la scommessa, sia ai gruppi a 7,50. Un vincitore con più di 33 anni e mezzo vale 1,65, mentre scendere sotto quest’età è un’ipotesi più lontana a 2,05. Nonostante la ’corazzata talent’ schieri diversi concorrenti (Marco Mengoni, Elodie, Gianmaria, Leo Gassman ed LDA), Stanleybet.it punta sul successo di un cantante che non ha mai partecipato a quota 1,35, mentre per Olybet.it a trionfare sarà un artista che non ha mai vinto il Festival (a 1,47). Escludendo quindi i favoriti - Marco Mengoni proviene da X-Factor, Ultimo ha solo 27 anni e Giorgia vinse nel 1995 - gli ’indizi’ disseminati dai bookmaker portano a Gianluca Grignani, la cui vittoria è offerta a una quota compresa tra 20 e 25 volte la posta.