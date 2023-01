Sanremo, l'annuncio di Amadeus: "Gino Paoli e Peppino Di Capri superospiti"

Gino Paoli e Peppino Di Capri superospiti a Sanremo

Peppino Di Capri sarà ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio e Gino Paoli nella serata di sabato 11 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus, al Tg1 delle 13.30. Anche i Pooh saranno super-ospiti e si esibiranno nel corso della prima serata del Festival.

I Black Eyed Peas superospiti a Sanremo: "Mercoledì 8 febbraio faranno ballare e impazzire il teatro Ariston e tutti i telespettatori a casa", ha detto il direttore artistico. Annuncio in video anche per i Black Eyed Peas: "Finalmente - ha detto Amadeus - dopo tre anni Sanremo torna ad ospitare grandi nomi della musica internazionale".

Sanremo 2023, che cosa è e come funziona il FantaSanremo 2023

Protagonista oltre ai cantanti in gara, dal 2020, è il FantaSanremo 2023. Tutto ormai è pronto per questa edizione di Sanremo 2023 e dallo scorso 27 dicembre, è iniziata ufficialmente la quarta edizione di FantaSanremo, con l'apertura delle iscrizioni che in una settimana hanno bruciato il record dello scorso anno di 500mila squadre. In tre settimane sono diventate 1 milione e continuano ad aumentare, così come le leghe che sono quasi 100mila.