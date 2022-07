Chiara Ferragni replica alla Lucarelli sul furto degli accappatoi su TikTok

L'influencer Chiara Ferragni replica su TikTok alla Lucarelli

Ieri, lunedì 26 luglio, Selvaggia Lucarelli in una sua storia pubblicata via Instagram ha attaccato Chiara Ferragni per aver sottratto a un noto albergo romano degli accappatoi, sottolineando che è un reato. Oggi, 27 luglio, Chiara Ferragni su TikTok le risponde con un video.





Precisamante, si vede Chiara Ferragni accompagnata dalle parole: "Quando creano una polemica sul "furto" di un accappatoio dell'hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra". Ecco il botta e risposta è servito.