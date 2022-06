Chiara Ferragni, look audace al concerto di Fedez: "E' il mio corpo"

Con un look audace, Chiara Ferragni sfida la censura in nome dei diritti delle donne

"Il mio corpo, la mia scelta", Chiara Ferragni titola così uno dei post sul suo profilo Instagram. L'imprenditrice digitale, in occasione di un concerto del marito Fedez, ha scelto per l'occasione un look audace, al limite della censura da parte del social.

La maglietta in questione indossata da Chiara Ferragni, mette in evidenzia con un disegno realistico il torace senza veli femminile. Dietro quest'indumento si nasconde l'ennesimo messaggio femminista di Chiara, da sempre schierata dalla parte della parità dei diritti e al fianco dei più deboli.



Soprattutto da quando è arrivata la sentenza storica, che sta facendo discutere il mondo intero, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di cancellare il diritto costituzionale di abortire. Saranno i singoli Stati a decidere e rendere o meno illegale l’interruzione di gravidanza. Questa notizia ha prepotentemente acceso il faro sui diritti negati alle donne, in primis quello di scegliere liberamente quando si tratta del proprio corpo. A Chiara Ferragni il tema sta particolarmente a cuore e lo ha ribadito anche con questo look.



Chiara Ferragni è molto impegnata nel sociale, in particolare quando si tratta di sostenere le donne: in passato si è esposta sul tema della violenza invocando maggiori tutele e leggi adeguate, è vicina alla lotta al patriarcato, sostiene la parità di genere soprattutto nel mondo dell'imprenditoria (ancora a forte connotazione maschile), sta dalla parte della libera scelta sul proprio corpo. Coi suoi look lo ha ribadito più volte. La canottiera portata senza reggiseno è più di una moda: è il suo modo per lanciare un messaggio di libertà.

Le donne hanno bisogno di riappropriarsi del loro corpo, di svincolarlo dallo sguardo maschile e dalla costante sessualizzazione a cui è sottoposto. Di recente, da paladina delle donne, ha ribadito forte e chiaro: "Il mio corpo, la mia scelta". Lo ha fatto posando in topless sui social, ma rigorosamente con le ciliegie sui capezzoli per non andare incontro alla censura. Con un nuovo look ha ribadito lo stesso messaggio, proprio in questi giorni così turbolenti in cui il dibattito sul tema è accesissimo.