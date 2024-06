Chiara Ferragni, spregio a Fedez: paparazzata con il "nemico" Tony Effe

Chiara Ferragni e Tony Effe sono stati paparazzati da Chi fuori da un noto ristorante di Milano

Da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono allontanati non hanno mancato di lanciarsi frecciatine e farsi i dispetti via social. L'ultimo "attacco" dell'influencer all'ormai ex marito è arrivato indirettamente dal settimanale Chi, che l'ha paparazzata in compagnia di Tony Effe. Si parla di una semplice uscita tra amici ma in molti hanno visto una risposta alla relazione tra Fedez e la giovane Garance Authié.

Nelle immagini rubate dal settimanale si vedono Chiara Ferragni e Tony Effe insieme a un gruppo di amici fuori da un noto ristorante di Milano. Sul posto c'erano Gilda Ambrosio, Chiara Biasi, Giorgia Tordini, Vincenzo Sabatino e Domenico Iovine. Chiara indossa un miniabito di jeans e stivali mente il trapper si presenta con una semplice tshirt.

Ferragni ha poi scelto Tony Effe anche per pubblicizzare uno dei suoi post su Instagram. Il nuovo brano "Miu Miu" dell'artista romano è infatti in sottofondo. L'attacco a Fedez da parte dall'influencer è comunque piuttosto evidente, considerando che l'ex marito e Tony Effe hanno litigato pubblicamente dopo la mancata collaborazione per il brano "Sexy Shop".