Compleanni oggi: i compleanni VIP del 11 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 11 agosto 2022

Oggi 11 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Hulk Hogan

Nato ad Augusta l'11 agosto 1953, oggi compie 69 anni

Hulk Hogan, pseudonimo di Terry Eugene Bollea , è un ex wrestler e attore statunitense sotto contratto con la WWE. Soprannominato prima "The Incredibile" e poi "The Immortal" è stato inserito nella WWE Hall of Fame il 2 aprile 2005.

Steve Wozniak

Nato a Sunnyvale l'11 agosto 1950, oggi compie 72 anni

Stephen Gary Wozniak, soprannominato (The) Woz o Wizard of Woz, è un inventore e informatico statunitense. Co-fondatore di Apple con Steve Jobs è stato il creatore dell'Apple I. Lascia l'azienda nel 1985.

Massimiliano Allegri

Nato a Livorno l'11 agosto 1967, oggi compie 55 anni

Massimiliano Allegri è un ex calciatore e oggi allenatore di calcio. Nel 2007-2008 ottiene la storica promozione del Sassuolo in Serie B e passa poi al Cagliari. Dal 2010 al 2014 allena il Milan, con cui vince uno scudetto e una Supercoppa italiana. Passa poi alla Juventus con cui vince 5 campionati consecutivi, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane oltre a raggiungere due finali di Champions League. Dopo una breve pausa è tornato a sedere sulla panchina della Juventus.

