Morata fa piangere la Juve: la annienta sul campo e la delude sul mercato

Calciomercato Juve: sul fronte-Morata un'altra delusione per i bianconeri



Alvaro Morata fa piangere la sua Juventus. Il calcio è crudele e così accade che a dare un forte dispiacere alla Vecchia Signora sia proprio un cuore bianconero doc come quello del centravanti spagnolo, che non ha mai fatto desiderio del suo desiderio di giocare ancora a Torino. Invece, per ora Morata ci torna da avversario con il suo Atletico Madrid e segna addirittura una tripletta nel clamoroso 0-4 che manda su tutte le furie dirigenza e tifosi juventini, preoccupati per una stagione che sta per iniziare con il piede sbagliato.

Ma non finisce qui. L’amichevole della Continassa è stata un’occasione per riallacciare i rapporti con l’Atletico Madrid e provare a riprendere Morata, dopo al fine del prestito e il suo ritorno in Spagna. Ebbene, il verdetto è stato ancora più deludente di quello del campo, se possibile: i “Colchoneros” alzano il prezzo del centravanti a 25 milioni di euro, rendendo inutile il rilancio della Juve a 20.

Una scelta legata anche alla folgorante performance di Morata, che ha fatto letteralmente a pezzi i suoi ex compagni della difesa e ha provocato la rabbia furibonda di Andrea Agnelli nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri. Subito dopo la partitaccia contro gli spagnoli, il presidente bianconero ha convocato Allegri per un faccia a faccia dai toni poco concilianti. La sua nuova Juve non è nata sotto i migliori auspici e la dirigenza, dopo gli acquisti di Pogba, Di Maria e Bremer, ritiene di aver fatto la sua parte. Quasi certamente arriverà anche Kostic, scelto per colmare il vuoto lasciato da Morata, ma poi spetterà all’allenatore far fruttare al meglio la rosa messa a sua disposizione. E a Torino, dopo una stagione senza trofei, non hanno alcuna abitudine di restare ancora a bocca asciutta.