Juventus, Paredes-Muriel: doppietta per Allegri nel calciomercato bianconero

JUVENTUS-PAREDES: CALCIOMERCATO BIANCONERO NEWS

Juventus e Leandro Paredes: c'è una bozza di intesa su ingaggio e durata del contratto. Il 28enne centrocampista argentino non rientra nei piani di Christophe Galtier e il Psg (che in queste ore ha chiuso il colpo Renato Sanches) è pronto a lasciarlo partire. I bianconeri - che lavorano per la partenza di Arthur al Valencia - ci credono. "Paredes vuole la Juve è la Juve vuole Paredes", scrive calciomercato.com. Secondo cui "prima però servirà limare la distanza tra domanda e offerta con il Psg: il club francese vuole 25 milioni di euro mentre i bianconeri non vogliono spingersi oltre i 15 (bonus compresi)".

JUVENTUS-MURIEL, SUPERATO MORATA: CALCIOMERCATO BIANCONERO NEWS

In attacco scendono le quotazioni di Alvaro Morata (per le resistenze dell'Atletico Madrid a un nuovo prestito) e salgono quelle del 31enne colombiano Luis Muriel che ha ancora un anno di contratto con l'Atalanta e la Dea lo valuta 15 milioni (ma la sensazione è che si può trattare): giocatore che piace molto perché veloce, che spacca la difesa e in grado di fare la differenza anche entrando a partita in corso. Tra le alternative resta Giacomo Raspadori ma il Napoli con l'offerta da 30 milioni e l’accordo con il giocatore è al momento in vantaggio. Più defilati Martial del Manchester United e Depay del Barcellona.