Compleanni oggi: i compleanni VIP del 20 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 20 luglio 2022

Oggi 20 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Gisele Bundchen

Nata a Horizontina il 20 luglio 1980, oggi compie 42 anni

Gisele Caroline Bündchen è una supermodella brasiliana. Scoperta in un McDonald0s dI San Paolo, nel 1999 viene dichiarata modella dell'anno ed entra nel gruppo delle "supermodel". Nel 2001 è protagonista del Calendario Pirelli. Dal 1999 al 2006 è stato uno degli angeli di Victoria's Secret. E' sposata con il giocatore di football americano Tom Brady.

Sebastiano Rossi

Nato a Cesena il 20 luglio 1964, oggi compie 58 anni

Sebastiano Rossi è un ex calciatore, i ruolo portiere, che ha ottenuto grandi successi con la maglia del Milano: 5 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Supercoppe europee, 1 Champions League. Dal 1994 al 2016 ha detenuto il record di imbattibilità assoluta in Serie A a girone unico, poi passato a Gigi Buffon.

Corrado Tedeschi

Nato a Livorno il 20 luglio 1952, oggi compie 70 anni

Corrado Tedeschi è un conduttore televisivo e attore. Inizia la carriera negli Anni 80 con successi come Doppio slalom e il Gioco delle coppie. Si specializza poi nella conduzione di concorsi di bellezza e in particolare di Miss Italia. Da gennaio 2021 conduce il programma Top Secret che va in onda su Business 24.

Federico Moccia

Nato a Roma il 20 luglio 1963, oggi compie 59 anni

Federico Moccia è un un regista, sceneggiatore, scrittore, autore televisivo e teatrale oltre che giornalista. Ha lavorato a progetti di successo come Attila flagello di dio, I ragazzi della terza C, Ciao Darwin e altri ma ottiene la vera popolarità con il libero Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, che hanno avuto entrambi delle trasposizione cinematografiche.

Carlos Santana

Nato a Autlán de Navarro il 20 luglio 1947, oggi compie 75 anni

Carlos Humberto Santana Barragán, noto semplicemente come Carlos Santana, è un chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. E' considerato tra i migliori chitarristi della storia con 10 Grammy vinti e oltre 80 milioni di dischi venduti.