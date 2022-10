Compleanni oggi: i compleanni VIP del 13 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 13 ottobre 2022

Oggi 13 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Marco Travaglio

Nato a Torino il 13 ottobre 1964, oggi compie 58 anni

Marco Travaglio è un giornalista, saggista e opinionista. In carriera ha collaborato con quotidiani come Il Giornale, La Voce, La Repubblica e l'Unità. Dal 2015 è direttore della versione cartacea de il Fatto Quotidiano di cui è co-fondatore. Dallo stesso anno è ospite fisso a Otto e mezzo, oltre a partecipare a spesso a programmi come Dimartedì e Tagadà. Dal 2019 è ospite fisso ad Accordi&Disaccordi su Nove.

Antonio Di Natale

Nato Napoli il 13 ottobre 1977, oggi compie 45 anni

Antonio Di Natale è un ex calciatore, di ruolo attaccante. e oggi allenatore. E' il sesto realizzatore di sempre della Serie A con 209 gol e ha vinto per due volte consecutive la classifica cannoneri (2009-10 e 2010-11). Viene ricordato soprattutto per la sue esperienza all'Udinese, di cui è primatista per gol e presenze. E' l'attuale tecnico della Carrarese in Serie C.

Arturo Brachetti

Nato a Torino il 13 ottobre 1957, oggi compie 65 anni

Arturo Brachetti, all'anagrafe Renzo Arturo Giovanni Brachetti è un trasformista, attore, illusionista e regista teatrale. E' noto per aver riportato in auge la disciplina del trasformismo teatrale, di cui è forse attualmente il massimo esponente. Ha spesso collaborato con il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Paul Simon

Nato a Newark il 13 ottobre 1941, oggi compie 81 anni

Paul Frederic Simon è un cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha ottenuto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel, di cui è stato il principale compositore. Viene ricordato anche per i suoi album solisti come Graceland. Si è ritirato ufficialmente nel 2018.