Compleanni oggi: i compleanni VIP del 1 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 1 dicembre 2022

Oggi 1 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Salvatore Schillaci

Nato a Palermo l'1 dicembre 1964, oggi compie 58 anni

Salvatore Schillaci, detto Totò, è un ex calciatore di ruolo attaccante. Viene ricordato soprattutto per aver vinto i titoli di capocannoniere e miglior giocatore ai Mondiali di Italia 90. Con i club ha vinto una Coppa Italia e due Coppe Uefa, una con i bianconeri e una con l'Inter. Nel 2004 ha partecipato a L'Isola dei Famosi e nel 2021 a Back to School.

Woody Allen

Nato a New York l'1 dicembre 1935, oggi compie 87 anni

Woody Allen, pseudonimo di Heywood Allen nato Allan Stewart Königsberg, è un regista, attore, sceneggiatore, comico, scrittore e commediografo statunitense. Ha vinto 4 premi Oscar come miglior regista e miglior sceneggiatura originale per Io e Annie e ancora per la miglior sceneggiatura originale per Hannah e le sue sorelle e Midnight in Paris. Nel 1980 ha una relazione con Mia Farrow. Anni dopo la rottura si sposerà con la figlia adottiva di lei, Soon-Yi Previn. Nel 1995 ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Giulia e Silvia Provvedi

Nate a Modena l'1 dicembre 1993, oggi compiono 29 anni

Giulia e Silvia Provvedi fanno parte del duo musicale e televisivo Donatella. Esordiscono in TV nel 2012 con X Factor ma ottengono la vera popolarità con L'Isola dei Famosi nel 2015. Nel 2018 partecipano al Grande Fratello VIP. Dal 2019 sono nel cast di All Together Now e nel 2022 esordiscono al cinema con La Caifornia.

Carol Alt

Nata a New York l'1 dicembre 1960, oggi compie 62 anni

Carol Alt, all'anagrafe Carol Ann Alt, è una supermodella, attrice e scrittrice statunitense. Nel 1982 viene lanciata nel mondo della moda da Sport Illustrated e l'anno successivo esordisce a cinema con Portfolio. La sua carriera italiana inizia negli Anni 90 con i fratelli Vanzina. Dal 2013 conduce su Fox News una rubrica dedicata all'alimentazione. In passato ha avuto relazioni con Ayrton Senna e Adriano Giannini.