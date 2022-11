Compleanni oggi: i compleanni VIP del 1 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 1 novembre 2022

Oggi 1 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Antonella Elia

Nata a Torino l'1 novembre 1963, oggi compie 59 anni

Antonella Elia è un'attrice, conduttrice televisiva e showgirl. Si fa conoscere negli Anni 90 per avere co-condotto programmi come La Corrida Dilettanti allo sbaraglio, Non è la Rai, Pressing e La routa della fortuna. Negli Anni 2000 ha partecipato a diversi reality vincendo L'Isola dei Famosi nel 2012. Ha preso parte anche a Pechino Express, Grande Fratello VIP e Temptation Island.

Lello Arena

Nato a Napoli l'1 novembre 1953, oggi compie 69 anni

Lello Arena, all'anagrafe Raffaele Arena, è cabatterista, attore, regista, sceneggiatore, fumettista e conduttore televisivo. Inizia la carriera negli Anni 70 con il gruppo teatrale La Smorfia insieme a Massimo Troisi ed Enzo Decaro. Nel 1981 ottiene il primo vero successo con Ricomincio da tre e due anni dopo vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista con Scusate il ritardo. Nel 1997 conduce Scherzi a parte.

Jenny McCarthy

Nata a Chicago l'1 novembre 1973, oggi compie 50 anni

Jennifer "Jenny" McCarthy è un'attrice e modella statunitense. Inizia la carriera nel 1995 come VJ di MTV con il programma Singled Out ma è conosciuta soprattutto per le diverse copertine di Playboy e alcune piccole parti in film di successo come Scream 3 e Scary Movie 3. In passato ha avuto una relazione con Jim Carrey.