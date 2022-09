Compleanni oggi: i compleanni VIP del 10 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 10 settembre 2022

Oggi 10 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Colin Firth

Nato a Grayshott il 10 settembre 1960, oggi compie 62 anni

Colin Andrew Firth è un attore britannico naturalizzato italiano. Ha recitato in pellicole di grande successo La fidanzata ideale, Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l'orecchino di perla, Love Actually - L'amore davvero, L'importanza di chiamarsi Ernest, A Single Man, Mamma Mia!, Orgoglio e pregiudizio, Un matrimonio all'inglese e Il discorso del re, per cui nel 2011 ha vinto il premio oscar come miglior attore protagonista e il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico.

Liliana Segre

Nata a Milano il 10 settembre 1930, oggi compie 92 anni

Liliana Segre è una politica superstite dell'Olocausto. Dal 2021 è presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Nel 2018 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.