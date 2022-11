Compleanni oggi: i compleanni VIP del 12 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 12 novembre 2022

Oggi 12 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Demo Morselli

Nato a Reggio Emilia il 12 novembre 1961, oggi compie

Demo Morselli è un trombettista, polistrumentista, compositore, direttore d'orchestrea, arrangiatore e personaggio televisivo. E' conosciuto soprattutto per essere il volto della Demo Big Band Orchestra che ha fatto parte del cast di Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Nel 2012 partecipa a I fatti vostri.

Nadia Comaneci

Nata a Onești il 12 novembre 1961, oggi compie 61 anni

Nadia Elena Comăneci è un'ex ginnasta rumena. E' stata la prima ad ottenere un 10 ai Giochi olimpici nel 1976 e la più giovane di sempre a vincerli a soli 14 anni. In carriera ha vinto 9 medaglie alle Olimpiadi, 4 ai Mondiali e 12 agli Europei. È l'unica atleta ad aver ricevuto l'Ordine olimpico per due volte (1984, 2004) nonché la più giovane a essere stata insignita di questa onorificenza.

Stefano Parisi

Nato a Roma il 12 novembre 1956, oggi compie 66 anni

Stefano Parisi è un manager e politico. Nel 1994 è nel 1994 è Segretario Generale del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e poi nel 1997 viene nominato direttore generale del Comune di Milano. Nel 2000 è direttore generale di Confindustria. Nel 2004 è ad di Fastweb e poi tra i fondatori di CHILI. Nel 2016 fonda il partito Energie per l'Italia per poi lasciare ufficialmente la politica nel 2020.

Anne Hathaway

Nata a New York il 12 novembre 1982, oggi compie 40 anni

Anne Jacqueline Hathaway è un'attrice statunitense conosciuta per i ruoli in film come I segreti di Brokeback Mountain (2005), Il diavolo veste Prada (2006), Amore & altri rimedi (2010), Alice in Wonderland (2010), Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) e Interstellar (2014). Nel 2012 vince l'Oscar come miglior attrice non protagonista con Les Miserables.