Compleanni oggi: i compleanni VIP del 12 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 12 ottobre 2022

Oggi 12 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Luca Carboni

Nato a Bologna il 12 ottobre 1962, oggi compie 60 anni

Luca Carboni è un cantautore e musicista che ha debuttato sulla scena nel 1981 per passare alla carriera di solista nel 1983. Tra i suoi brani più famosi figurano Mare mare, Ci vuole un fisico bestiale, Mi ami davvero e L'amore che cos'è.

Marco Rizzo

Nato a Torino il 12 ottobre 1959, oggi compie 63 anni

Marco Rizzo è un politico cresciuto nel PCI e tra i fondatori di Rifondazione Comunista. Nel 2004 viene eletto eurodeputato. Dal 2009 è segretario generale del Partito Comunista.

Massimo Ghini

Nato a Roma il 12 ottobre 1954, oggi compie 68 anni

Massimo Ghini è un attore e regista teatrale. Nel 1979 esordisce al cinema con Speed Cross e cui seguiranno altre pellicole di successo Segreti Segreti, Compagni di scuola, Un tè con Mussolini e diversi cinepanettoni. Ha avuto una relazione con Sabrina Ferilli ed è stato sposato con Nancy Brilli.

Roberto Giacobbo

Nato a Roma il 12 ottobre 1961, oggi compie 61 anni

Roberto Giacobbo è un conduttore televisivo, giornalista e scrittore. Debutta in TV negli Anni 90 come autore in Ciao Italia. Nel 1994 è autore di Mezzogiorno in famiglia e Pomeriggio in famiglia. Nel 1999-2000 è autore de La macchina del tempo. Ha poi condotto diversi programmi scientifici come Stargate - Linea di confine, Voyager - Ai confini della conoscenza e dal 2018 il programma Freedom - Oltre il confine.