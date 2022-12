Compleanni oggi: i compleanni VIP del 13 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 13 dicembre 2022

Oggi 13 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Elisa Di Francisca

Nata a Jesi il 13 dicembre 1982, oggi compie 40 anni

Elisa Di Francisca è un'ex schermitrice specialista del fioretto. E' stata campionessa olimpica a Londra 2012 sia nell'individuale sia nella gara a squadre di fioretto. Vince la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 nell'individuale e campionessa mondiale nel 2011 e nel 2015. Nel 2013 vince Ballando con le stelle.

Taylor Swift

Taylor Alison Swift (West Reading, 13 dicembre 1989) è una cantautrice e attrice statunitense.

Nel 2006 debutta con il suo album omonimo ma ottiene la popolarità due anni dopo con Fearless. Love Story diventerà la canzone country più venduta della storia. Nel 2011 entra nel Guinness dei primati con la più veloce vendita digitale con Speak Now. Nel 2019 è stata proclamata l'ottava cantante di maggior successo di tutti i tempi nelle classifiche statunitensi Billboard Hot 100 e la Billboard 200 e seconda tra le artiste femminili. Nel 2020 con Evermore e il singolo Willow è la prima artista a debuttare al primo posto in entrambe le classifica nella stessa settimana per due volte. Nel 2022 diventa ufficialmente la prima artista nella storia ad occupare l'intera top 10 della classifica Billboard Hot 100.

Mario Tozzi

Nato a Roma il 13 dicembre 1959, oggi compie 63 anni

Mario Tozzi è un geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo. Tra il 1996 e il 2004 collabora ad alcune puntate di Geo&Geo. Dal 2000 conduce Gaia - Il pianeta e dal 2019 il programma Sapiens - Un solo pianeta. Dal 2006 al 2011 ha presieduto l'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano mentre dal 2013 è commissario del Parco regionale dell'Appia antica.