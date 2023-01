Compleanni oggi: i compleanni VIP del 14 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 14 gennaio 2023

Oggi 14 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Giancarlo Fisichella

Nato a Roma il 14 gennaio 1973, oggi compie 50 anni

Giancarlo Fisichella è un pilota automobilistico che corre con la Iron Lynx nel Campionato del Mondo Endurance nella categoria LMGTE Am. In carriera ha corso in Formula 1 DAL 1996 al 2009 con Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e Ferrari per un totale di 231 gran premi, di cui tre vinti (Brasile 2003, Australia 2005 e Malesia 2006). Nella classe GTE Pro le 24 ore di Le Mans nel 2012 e 2014.

Gian Piero Ventura

Nato a Genova il 14 gennaio 1948, oggi compie

Gian Piero Ventura è un ex calciatore ed ex allenatore. In carriera si è seduto sulle panchine Sampdoria, Cagliari, Napoli, Torino, Chievo Verona e Salernitana ma viene ricordato per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 con l'Italia. Nel 2021 ha annunciato il ritiro.

Davide Casaleggio

Nato a Milano il 14 gennaio 1976, oggi compie 47 anni

Davide Federico Dante Casaleggio, figlio di Gianroberto, è un imprenditore e proprietario della Casaleggio Associati. E' anche presidente dell'Associazione Rousseau e socio fondatore del Movimento 5 Stelle, che ha lasciato nel 2021.