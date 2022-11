Compleanni oggi: i compleanni VIP del 16 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 16 novembre 2022

Oggi 16 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Hector Cuper

Nato a Chabas il 16 novembre 1955, oggi compie 67 anni

Héctor Raúl Cúper è un ex calciatore, di ruolo difensore, e allenatore argentino. Viene ricordato soprattutto per aver perso due finali consecutive di Champions League con il Valencia e lo scudetto all'ultima giornata con l'Inter. Oggi è ct del Congo.

Paul Scholes

Nato a Salford il 16 novembre 1974, oggi compie 48 anni

Paul Aaron Scholes è un ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista, allenatore e dirigente sportivo. Con la maglia del Manchester United vince 11 campionati inglesi, 7 Community Shield, 3 Coppe d'Inghilterra, 3 Coppe di Lega, 2 Champions League, 1 Mondiale per club e 1 Coppa Intercontinentale.

Lisa Bonet

Nata a San Francisco il 16 novembre 1967, oggi compie 55 anni

Lisa Michelle Bonet è un'attrice statunitense. È nota per aver preso parte al telefilm I Robinson con Bill Cosby all'età di 16 anni e a numerosi film, tra cui Angel Heart - Ascensore per l'inferno (1987) e Nemico pubblico (1998). E' stata sposata con Lenny Kravitz dal 1987 al 1993 e con Jason Momoa dal 2017 al 2022.

Tiziano Pieri

Nato a Genova il 16 novemnre 1971, oggi compie 51 anni

Tiziano Pieri è un ex arbitro di calcio rimasto coinvolto nel 2006 nel processo Calciopoli e poi assolto. Oggi è un commentatore e moviolista per programmi sportivi come 90° minuto e RMC Sport Network.