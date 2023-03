Compleanni oggi: i compleanni VIP del 18 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 18 marzo 2023

Oggi 18 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Cecilia Rodriguez

Nata a Pilar il 18 marzo 1990, oggi compie 33 anni

Cecilia Rodriguez, detta Cechu, è una modella, influencer e personaggio televisivo argentina naturalizzata italiana. E' sorella di Belen e Jeremias. Inizia la carriera in Italia negli Anni 2000 con programmi come Chiambretti Night e Stiamo tutti bene. Nel 2015 parteci a L'Isola dei Famosi. Nel 2017 è nel cast de Il Grande Fratello VIP e nel 2020-2021 conduce Ex on the Beach. E' attualmente fidanzata con Ignazio Moser.

Massimo Giletti

Nato a Torino il 18 marzo 1962, oggi compie 61 anni

Massimo Giletti è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo. Esordisce nel 1988 nella redizione di Mixer e poi come conduttore negli Anni 90 a Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Nel 2002 conduce Casa Rai1. Dal 2004 al 2017 conduce l'Arena sulla Rai e poi dal 2017 è il volto di Non è l'Arena su La7. Dal 2020 collabora anche con RTL 102.5.

Bobby Solo

Nato a Roma il 18 marzo 1945, oggi compie 78 anni

Bobby Solo, pseudonimo di Roberto Satti, è un cantautore, chitarrista e attore. Esordisce come musicista nel 1963 e l'anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con Una lacrima sul viso. Nel 1965 vince il Festival con Se piangi se ridi. Altri suoi brani si successo sono Non c'è pi niente da fare, San Francisco, Domenica d'agosto e Zingara con Iva Zanicchi.