Messina Denaro, Giletti legge la lettera la figlia: "Noi non ci vergogniamo"

Massimo Giletti legge a "Non è l'Arena" la lettera che Laura Bonaferde ha scritto alla scuola dove insegna

La figlia del boss, Laura Bonafede, ha scritto una lettera alla scuola dove insegna e Massimo Giletti ne legge a "Non è l'Arena" alcuni passaggi salienti. "Cara preside sono dispiaciuta che in questa squallida definisce gogna mediatica sia coinvolta la scuola, dove io insegno. Ho sempre dedicato la mia vita all’insegnamento e all’educazione dei ragazzi. Lo stesso l'ho fatto con l’educazione dedicata a mia figlia, nonostante mio marito e mio padre siamo stati condannati, per aver fatto parte di Cosa nostra. Non sono mai stata coinvolta in alcuna vicenda giudiziaria".

Guarda il video della lettera della figlia del boss letta da Massimo Giletti a "Non è l'Arena"