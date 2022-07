Compleanni oggi: i compleanni VIP del 19 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 19 luglio 2022

Oggi 19 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Veronica Lario

Nata a Bologna il 19 luglio 1956, oggi compie 66 anni

Veronica Lario è un'ex attrice diventata celebre per essere la seconda moglie di Silvio Berlusconi, da cui poi ha divorziato nel 2014 ottenendo inizialmente un assegno di mantenimento da 1,4 milioni di euro al mese. Dalla coppia sono nati Barbara, Eleonora e Luigi. E' stata tra i maggiori soci della società editrice de Il Foglio.

Roberto Gualtieri

Nato a Roma il 19 luglio 1966, oggi compie 56 anni

Roberto Gualtieri è un politico, storico e accademico. Dal 2009 al 2019 è stato deputato europeo del Partito Democratico e dal 2014 al 2019 ha presieduto la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. È stato ministro dell'economia e delle finanze nel governo Conte II. Dal 2021 è sindaco di Roma e della città metropolitana.

Gianni Petrucci

Nato a Roma il 19 luglio 1945, oggi compie 77 anni

Gianni Petrucci è un dirigente sportivo che ha ricoperto il ruolo di presidente del CONI per 4 mandati conscutivi dal 1999 al 2013. Oggi è presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Nel 2000-2001 è stato anche commissario straordinario della FIGC.

Anna Valle

Nata a Roma il 19 luglio 1975, oggi compie 47 anni

Anna Valle è un'ex modella e attrice. Nel 1995 vince Miss Italia per poi debuttare in TV nella serie Commesse, a cui seguiranno altri programmi di successo come Lea- Un nuovo giorno, Callas e Onassis, Per amore e Le stagioni del cuore.