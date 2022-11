Compleanni oggi: i compleanni VIP del 19 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 19 novembre 2022

Oggi 19 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Povia

Nato a Milano il 19 novembre 1972, oggi compie 50 anni

Giuseppe Povia, noto semplicemente come Povia , è un cantautore, chitarrista e blogger. Raggiunge la popolarità con la canzone I bambini fanno "ooh..." e poi vince il Festival di Sanremo 2006 con il brano Vorrei avere il becco. Altro suo pezzo famoso che ha suscitato reazioni contrastanti è Luca era gay. Nel 2016 pubblica l'album Nuovo Contrordine Mondiale. Negli ultimi anni ha mostrato posizioni sovraniste e antivacciniste.

Alessandro Borghese

Nato a San Francisco il 19 novembre 1976, oggi compie 46 anni

Alessandro Borghese è un cuoco e conduttore televisivo. Primogenito dell'attrice Barbara Bouchet, debutta in TV nel 2005 con Cortesie per gli ospiti. Dal 2014 al 2016 è giudice per Junior MasterChef Italia e dal 2015 conduce Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Nel 2022 conduce Alessandro Borghese - Celebrity Chef.

Concita de Gregorio

Nata a Pisa il 19 novembre 1963, oggi compie 59 anni

Concita De Gregorio è una giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva, opinionista. E' stata direttrice dell'Unità dal 2008 al 2011 e attualmente è editorialista per La Repubblica. Dal 2013 al 2016 conduce Pane quotidiano e nel 2021 In Onda.

Giuliano Poletti

Nato a Imola il 19 novembre 1951, oggi compie 71 anni

Giuliano Poletti è un politico italiano ed è ministro del lavoro e delle politiche sociali dal 2014 al 2018 nei governi Renzi e Gentiloni, con delega alle politiche giovanili, il servizio civile nazionale e universale e l'integrazione. Tra le sue iniziative più famose figurano il Jobs Act e Garanzia giovani.