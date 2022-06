Compleanni oggi: i compleanni VIP del 25 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 25 giugno 2022

Oggi 25 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Vittorio Feltri

Nato a Bergamo il 25 giugno 1943, oggi compie 79 anni

Vittorio Feltri è un giornalista, saggista, opinionista e politico. E' stato direttore di vari quotidiani come L'Indipendente, L'Europeo e Il Giornale. Nel 2000 fonda Libero, dove oggi ricopre il ruolo di direttore editoriale. Nel 2021 viene eletto consigliere comunale a Milano come capolista di Fratelli d'Italia ma dopo 7 mesi lascia l'incarico per motivi di salute.

Aldo Serena

Nato a Montebelluna il 25 giugno 1960, oggi compie 62 anni

Aldo Serena è un ex calciatore di ruolo attaccante che in carriera ha vestito le maglie di Inter (1 scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 coppa UEFA), Bari, Milan (1 campionato di Serie B e 2 di Serie A, 1 Supercoppa italiana) e Juventus (1 scudetto, 1 coppa intercontinentale). E' uno dei 6 giocatori italiani ad aver segnato con la Nazionale a un Mondiale e un'Olimpiade. Dopo il ritiro è diventato commentatore sportivo per Mediaset.

Roberto Vecchioni

Nato a Carate Brianza il 25 giugno 1943, oggi compie 79 anni

Roberto Vecchioni è un cantautore, paroliere, scrittore e poeta. Nel 2011 vince il Festival di Sanremo con il brano Chiamami ancora amore. Tra le sue canzoni più famose ci sono Luci a San Siro, Samarcanda e Voglio una donna. Dal 1969 al 2004 ha lavorato come docente in diversi licei classici delle province di Milano e Brescia.

Lola Ponce

Nata a Capitán Bermúdez il 25 giugno 1982, oggi compie 40 anni

Lola Ponce, all'anagrafe Paola Fabiana Ponce, è una cantante, attrice, ex modella e stilista argentina con cittadinanza italiana. La celebrità nel nostro Paese arriva con il ruolo di Esmeralda nel musical Notredame de Paris e la vittoria di Sanremo 2008 con il brano Colpo di fulmine insieme a Giò di Tonno. Sposata con l'attore Aarón Díaz, ha due figlie.

Tommaso Paradiso

Nato a Roma il 25 giugno 1983, oggi compie 39 anni

Tommaso Paradiso è un cantautore italiano diventato celebre per essere il frontman dei Thegiornalisti, gruppo che lascia per intraprendere una carriera solista nel 2019.