Compleanni oggi: i compleanni VIP del 25 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 25 novembre 2022

Oggi 25 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Francesca Fagnani

Nato a Roma il 25 novembre 1976, oggi compie

Francesca Fagnani è una giornalista e conduttrice televisiva. Nel 2001 entra in Rai nella sede di New York. Esordisce in TV con Annozero, e dal 2018 conduce la trasmissione le Belve prima sul Nove e poi su Rai 2. Dal 2019 è stata opinionista per Quarta Repubblica e Non è 'l'Arena. Dal 2013 è legata sentimentalmente a Enrico Mentana.

Gabriele Oriali

Nato a Como il 25 novembre 1952, oggi compie 70 anni

Gabriele Oriali è un calciatore, di ruolo centrocampista o difensore, è un dirigente sportivo e attuale team manager della nazionale italiana, con la quale è stato campione del mondo nel 1982. Con la maglia dell'Inter ha vinto 2 scudetti e 2 Coppe Italia. Nel 2019 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Andrea Lucchetta

Nato a Treviso il 25 novembre 1962, oggi compie 60 anni

Andrea Lucchetta è un ex pallavolista e oggi telecronista sportivo. Tra gli Anni 80 e 90 ha vinto con la Nazionale un campionato europeo 1989, il campionato del mondo 1990 e 3 World League consecutive dal 1990 al 1992. Con la maglia del Modena ha vinto 4 campionati, 4 Coppe Italia, 1 Coppa dei Campioni e 2 Mondiali per club con Milano.