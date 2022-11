"Che c'è di nuovo", D'Amico flop totale: ma la Rai cancella "Belve" di Fagnani

Rai 2, "Che c'è di nuovo" fa cancellare l'appuntamento del giovedì di "Belve"

Acque agitate su Rai 2. A parte i prevedibili cambiamenti che il nuovo governo Meloni apporterà a tutte le reti Rai, per ora ci sono problemi locali che danno da pensare ai dirigenti che proprio in questo periodo cercano di salvare il posto o almeno di non essere troppo penalizzati.

Tutto ruota sugli ascolti veramente bassi che il nuovo programma di Ilaria D’Amico (49) ha totalizzato su Rai 2 (share generale a luglio 2022 del 6,19%), diretta ad interim da Massimo Lavatore, con “Che c’è di nuovo” in onda il giovedì sera: un misero 1,7% di share in prima serata con solo 299.000 spettatori.

Tale scarsa performance è stata realizzata giovedì 3 novembre. La puntata precedente del 27 ottobre aveva avuto uno share del 2,2% con 349.000 spettatori. Quindi in una sola settimana, proprio quella fondamentale dell’esordio, ha perso lo 0,5% relativo e il 22,7% percentuale sulla precedente puntata con ben 50.000 spettatori in meno. Un vero tracollo. Il risultato ha gettato nel panico i dirigenti che sono dovuti prontamente correre ai ripari.

La puntata della D’Amico, inoltre, ha sforato i tempi superando la mezzanotte e danneggiando così il programma a traino, la terza puntata di Belve (che doveva partire alle 23.45) di Francesca Fagnani, (43) che ha totalizzato solo il 2,5% di share con 169.000 spettatori mentre fino ad ora era andato bene.

Dato il risultato negativo si è deciso quindi di rinunciare alla puntata di giovedì della Fagnani lasciandole solo il martedì e il mercoledì. La cosa strana, numeri alla mano, è che la punizione è stata per la Fagnani quando il danno l’ha prodotto la D’Amico, peraltro assente dalla TV dal 2020. Quindi, nel caso, sarebbe da chiudere o fortemente ridimensionare “Che c’è di nuovo” invece di Belve ma così non è stato.