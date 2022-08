Compleanni oggi: i compleanni VIP del 27 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 27 agosto 2022

Oggi 27 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Lillo

Nato a Roma il 27 agosto 1962, oggi compie 60 anni

Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo, è un attore, comico, cantante, musicista, conduttore televisivo e radiofonico, doppiatore e fumettista. Fa parte del due Lillo & Greg con Claudio Gregori con cui in precedenza aveva fondato il gruppo musicale Latte & i suoi derivati. In carriera ha lavorato per Le Iene, Stracult, Mmmh! ed è autore e conduttore della trasmissione 610 su Rai Radio2. Nel 2021 è tra i protagonisti del programma LOL - Chi ride e fuori e presenta il concerto del Primo Maggio.

Tom Ford

Nato a Austin il 27 gosto 1961, oggi compie 61 anni

Thomas Carlyle "Tom" Ford è uno stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Dopo essere stato direttore creativo per Gucci e Yves Saint Laurent ha lanciato il suo omonimo marchio di moda nel 2005. Come regista ha realizzato film candidati agli Oscar come A Single Man e Animali Notturni. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio dei Fashion Designers of America.

Greta Scarano

Nata a Roma il 27 agosto 1986, oggi compie 36 anni

Greta Scarano è un'attriche che ha ottenuto la popolarità con il Posto al Sole e poi con RIS Delitti imperfetti e Romanzo criminale - La serie. Nel 2015 è in Suburra e poi nella seconda stagione de In Treatment. Dal 2019 è legata sentimentalmente al regista Sidney Sibilia.

César Millán

Nato a Culiacán il 27 agosto 1969, oggi compie 53 anni

César Felipe Millán Favela è un personaggio televisivo, scrittore ed addestratore cinofilo messicano naturalizzato statunitense. E' noto soprattutto per il reality show Dog Whisperer - Uno psicologo da cani.