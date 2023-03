Compleanni oggi: i compleanni VIP del 28 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 28 marzo 2023

Oggi 28 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Lady Gaga

Nata a New York il 28 marzo 1986, oggi compie 37 anni

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una cantautrice, compositrice, attrice e attivista statunitense. Debutta nel 2008 con l'album The Fame con singoli di successo come Just Dance e Poker Face. Ha vinto un premio Oscar per la miglior canzone per Shallow, 2 Golden Globe, 13 Grammy, 1 BAFTA e 3 BRIT Award.

Attilio Fontana

Nato a Varese il 28 marzo 1952, oggi compie 71 anni

Attilio Fontana è un politico e presidente della Regione Lombardia dal 2018. E' un esponente di lungo corso della Lega. E' stato sindoca di Iduno Olona dal 1995 al 1999 e di Varese dal 2006 al 2016. Dal 2000 al 2006 è stato presidente del consiglio regionale della Lombardia.

Gianluca Di Marzio

Nato a Castellammare di Stabia il 28 marzo 1974, oggi compie 49 anni

Gianluca Di Marzio è un giornalista sportivo e figlio dell'allenatore Gianni Di Marzio. Inizia la carriera giornalistica a Padova Sport ma il successo arriva nel passaggio a Sky come esperto di calciomercato.