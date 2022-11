Compleanni oggi: i compleanni VIP del 3 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 3 novembre 2022

Oggi 3 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Cristina Parodi

Nata ad Alessandria il 3 novembre 1964, oggi compie 58 anni

Cristina Parodi è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice. Debutta come giornalista nel 1988 a Odeon TV e nel 1990 passa a Mediaset. Due anni dopo lancia TG5 insieme a Mentana, Mimun, Sposini e Buonamici. Nel 1996 conduce Verissimo e nel 2012 si trasferisce a La7. Nel 2017 conduce Domenica In su Rai1 e dall'anno successivo il programma La prima volta. È sorella di Benedetta Parodi e Roberto Parodi e sposata con con Giorgio Gori.

Anna Wintour

Nata a Hampstead il 3 novembre 1949, oggi compie 73 anni

Dame Anna Wintour è una giornalista e editrice britannica con cittadinanza statunitense. Dal 1988 è direttrice del mensile Vogue America, considerata la più autorevole rivista di moda al mondo.

Pupi Avati

Nato a Bologna il 3 novembre 1938, oggi compie 84 anni

Pupi Avati, all'anagrafe Giuseppe Avati, è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore. Nei primi Anni 60 tenta la carriera di clarinettista jazz per iniziare poi l'attività di regista con Balsamus, l'uomo di Satana e Thomas e gli indemoniati. Tra i suoi lavori più famosi figurano Il figlio più piccolo, Il papà di Giovanna, Zeder e il Regalo di Natale. Nel 2022 esce al cinema Dante.

Afef Jnifen

Nata a Ben Gardane il 3 novembre 1963, oggi compie 59 anni

Afef Jnifen, nota solo come Afef, è una showgirl, modella e conduttrice televisiva tunisina naturalizzata italiana. Inizia la carriera come modella per farsi conoscere poi al grande pubblico negli Anni 90 partecipando al Maurizio Costanzo Show. Nel 1999 conduce Scommettiamo che...? e dal 2008 è testimonial della L'Oreal. E' stata sposata con Tronchetti Provera dal 2001 al 2018.